openSUSE Linux Switches to 4096 Bit RSA Key for Its Repositories

openSUSE’s Marcus Meissner announced today that the RPM and repository signing keys of openSUSE Linux are switching to using the stronger 4096-bit RSA key to provide users with better security.

The new RSA key will be applied to the openSUSE Tumbleweed rolling release, as well as to the openSUSE Leap, the openSUSE Backports, and SLE (SUSE Linux Enterprise) repositories.

For openSUSE Tumbleweed, the new 4096-bit RSA key will be used starting with this week’s snapshots. This means that if you’re updating your Tumbleweed repositories on a regular basis, you will be automatically upgraded to the new RSA key, which will be imported to the RPM keyring.

According to Marcus Meissner, this switchover was necessary to meet current security recommendations. It’s a known fact that 4096-bit keys provide a reasonable increase in strength over 2048-bit keys. However, it’s also known that a 4096-bit key generates significant CPU usage during handshaking.

The GPG fingerprint of the new 4096-bit key is

pub rsa4096/0x35A2F86E29B700A4 2022-06-20 [SC] [expires: 2026-06-19] Key fingerprint = AD48 5664 E901 B867 051A B15F 35A2 F86E 29B7 00A4 uid openSUSE Project Signing Key <[email protected]>

And here’s the entire GPG key for those of you who want to import it manually.

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- Version: GnuPG v2.0.15 (GNU/Linux) mQINBGKwfiIBEADe9bKROWax5CI83KUly/ZRDtiCbiSnvWfBK1deAttV+qLTZ006 090eQCOlMtcjhNe641Ahi/SwMsBLNMNich7/ddgNDJ99H8Oen6mBze00Z0Nlg2HZ VZibSFRYvg+tdivu83a1A1Z5U10Fovwc2awCVWs3i6/XrpXiKZP5/Pi3RV2K7VcG rt+TUQ3ygiCh1FhKnBfIGS+UMhHwdLUAQ5cB+7eAgba5kSvlWKRymLzgAPVkB/NJ uqjz+yPZ9LtJZXHYrjq9yaEy0J80Mn9uTmVggZqdTPWx5CnIWv7Y3fnWbkL/uhTR uDmNfy7a0ULB3qjJXMAnjLE/Oi14UE28XfMtlEmEEeYhtlPlH7hvFDgirRHN6kss BvOpT+UikqFhJ+IsarAqnnrEbD2nO7Jnt6wnYf9QWPnl93h2e0/qi4JqT9zw93zs fDENY/yhTuqqvgN6dqaD2ABBNeQENII+VpqjzmnEl8TePPCOb+pELQ7uk6j4D0j7 slQjdns/wUHg8bGE3uMFcZFkokPv6Cw6Aby1ijqBe+qYB9ay7nki44OoOsJvirxv p00MRgsm+C8he+B8QDZNBWYiPkhHZBFi5GQSUY04FimR2BpudV9rJqbKP0UezEpc m3tmqLuIc9YCxqMt40tbQOUVSrtFcYlltJ/yTVxu3plUpwtJGQavCJM7RQARAQAB tDRvcGVuU1VTRSBQcm9qZWN0IFNpZ25pbmcgS2V5IDxvcGVuc3VzZUBvcGVuc3Vz ZS5vcmc+iQI+BBMBAgAoBQJisH4iAhsDBQkHhM4ABgsJCAcDAgYVCAIJCgsEFgID AQIeAQIXgAAKCRA1ovhuKbcApKRrEACJMhZhsPJBOkYmANvH5mqlk27brA3IZoM4 8qTzERebzKa0ZH1fgRI/3DhrfBYL0M5XOb3+26Ize0pujyJQs61Nlo1ibtQqCoyu dvP/pmY1/Vr374wlMFBuCfAjdad4YXkbe7q7GGjo6cF89qtBfTqEtaRrfDgtPLx/ s9/WXLGo0XYqCCSPVoU66jQYNcCt3pH+hqytvntXJDhU+DveOnQCOSBBHhCMST3E QvriN/GnHf+sO19UmPpyHH0TM5Ru4vDrgzKYKT/CzbllfaJSk9cEuTY8Sv1sP/7B Z7YvOE0soIgM1sVg0u3R/2ROx0MKoLcq7EtLw64eE+wnw9bHYZQNmS+J/18p7Bo8 I7e+8WRi+m/pus5FEWsIH1uhxKLgJGFDTHHGZtW+myjnUzXVIkpJGrKoolzYjHdK lRYM2fVuNI1eq6CZ6PFXg2UxovVczSnGMO33HZE09vpgkRDBrw1vF0o/Wnm02kig V6xYHk5wJx8vL74wPvCbw73UNT9OSdxYAz7JPqGOD6cpKe7XcAH2sYmlGpggAIUz Rq/lROEF5lx4SxB838JU4ezxD++BJXfBTE8JZmlGscXv74y9nCtSOZza8KOKj8ou WRl739FMnx9jRd7HHj3TIyymoveODnZ7f3IElyyFsjBW3XuQ9XfpZrIkwHuaZV5M 6q2h+hgWNQ== =nMh8 -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

openSUSE Leap systems will be switched to the new RSA key sometime in 2023, said Meissner without providing a time frame for this move. Therefore, it is highly recommended to keep your installations up to date at all times.

